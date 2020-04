Dr Pestaña, jefe de Críticos del Ramón y Cajal: "Hay cosas del coronavirus que no nos han contado"

El teléfono de David Pestaña, jefe de Anestesia y Cuidados Críticos Quirúrgicos del hospital Ramón y Cajal, no para de sonar: cinco llamadas en media hora. "Bienvenidos a mi vida desde hace 50 días", adelanta entre risas. El coronavirus ha puesto el mundo de todos patas arriba, pero el de los sanitarios bastante más. No hay sábados ni domingos. Desde hace casi dos meses, no conocen el descanso. ¿El objetivo? Ganarle el pulso al virus. La batalla ya no está en las urgencias, ahora se libra en las UCI. ¿Qué problemas están teniendo?