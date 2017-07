Los dos supervivientes de la batalla de Las Termópilas

En el siglo V a. C. el rey Persa Jerjes I, quería terminar lo que su padre Darío I no pudo terminar al ser derrotado en la batalla de Maratón (490 a.C), batalla que dio el nombre a una disciplina olímpica, ya que un soldado llamado Filipides corrió 42 Km y 195 metros desde la llanura de Maratón hasta Atenas para dar la noticia de la victoria. Jerjes tomó nota de la derrota de su padre y preparó un ejército de procedencia multinacional. Las cifras de efectivos rondan entre 240.000 y el millón, ya que los investigadores no se ponen de acuerdo.