Dos policías de Parla protegen a 95 víctimas de violencia de género durante 24 horas a través de WhatsApp

Una de las mujeres a las que protegen asegura que son "sus ángeles de la guarda". Cuando están en una situación de peligro y no pueden hablar por teléfono, con solo un mensaje Juan Carlos y Luis le atienden. Son policías, amigos y casi psicólogos. "Le pido ayuda y él enseguida me manda patrullas o lo que me haga falta. Hablo con él de situaciones que tengo y la verdad es que me ayuda un montón, un montón", explica una de las mujeres a las que protegen. A veces no pueden hacer una llamada cuando están en peligro.