Dan validez a las 62 horas de audio que destaparon el caso y restan importancia a que el denunciante eliminase "la parte que no vale. Dos peritos aseguran que Peñas no manipuló las grabaciones que aportó para denunciar la trama Gürtel Dos peritos que han comparecido este jueves en el juicio por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) han asegurado que el exconcejal de Majadahonda (Madrid), José Luis Peñas, no manipuló las grabaciones de las conversaciones con los líderes de la red corrupta y que aportó a la Fiscalía en 2007