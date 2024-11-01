Dos muertos y decenas de heridos al descarrilar un tranvía en el centro de Milán

Según una primera reconstrucción de los hechos, además de vídeos e imágenes difundidas en redes, el tranvía con pasajeros a bordo descarriló invadiendo la vía contraria hasta chocar con un muro, atropellando a su paso a varios peatones. El fiscal general de Milán, Marcello Viola, se ha personado en el lugar de los hechos para abrir una investigación por homicidio involuntario y lesiones por negligencia con el objetivo de esclarecer lo sucedido, añaden los medios italianos