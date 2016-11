Dos fan games desaparecen de las nominaciones a los Game Awards

1 meneos 24 clics

Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

1 0 6 K -62 tecnología

[Copio&Pego] Entre la lista de nominados a los Game Awards, la gala que quiere ser algo así como la celebración oficial de los videojuegos que se han publicado durante el año, había una categoría llamada Best Fan Game que destacaba los mejores proyectos realizados por aficionados. Recientemente, dos juegos de esa categoría han desaparecido de la web de la gala: parece que Project AM2R y Pokémon Uranium ya no participan en el concurso, con lo que el premio se lo tendrán que disputar entre Brutal Doom 64 y Enderal: The Shards of Order. [...]