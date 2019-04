Dos Españas (y no son la azul y la roja)

No, este artículo no trata de la España roja y azul, tampoco de la urbana y vacía, aunque nos vamos acercando. Con “las dos Españas” me refiero aquí a una España pequeña pero influyente que cada vez mira más al exterior, sobre todo a Europa, y la otra España, más numerosa, que se centra sobre todo en los temas domésticos y que rara vez se preocupa por lo que pasa ahí fuera, a no ser que suceda algo importante en América Latina, se produzca una guerra como la de Iraq o Siria, un atentado terrorista, o estalle en llamas la catedral de Notre Dame.