Dos científicos aseguran que el genoma del Covid-19 demostraría que salió de un laboratorio

El origen del coronavirus sigue coleando. Días después de que las autoridades de EEUU publicaran un estudio en el que se asegura que científicos chinos crearon el coronavirus en el laboratorio de Wuhan, dos expertos estadounidenses han publicado un ensayo en el diario The Wall Street Journal en el que aseguran que el genoma del coronavirus demostraría que salió de un laboratorio. "Un virus simplemente no puede recoger una secuencia de otro virus si esa secuencia no está presente en ningún otro virus", afirman.