Dos chestertons menores o por qué las paradojas nos explicarán el mundo

Una lectura nueva de dos libros del escritor inglés G.K. Chesterton Nunca he sabido muy bien qué pensar de G. K. Chesterton (quizás porque intuyo que nos parecemos más de lo que me gustaría). Por una parte, siempre he sospechado que su curiosa relación con George Bernard Shaw resulta significativa. Como el doctor Lecter y Will Graham en la —por otra parte olvidable— serie Hannibal, Chesterton y Shaw parecían amigos siempre dispuestos a asesinarse...