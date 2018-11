Dos años, cuatro continentes, 45 países y más de 110.000 kilómetros

No es que Juankar García, de Pozoblanco, no disfrutara de los placeres que su vida en Córdoba le brindaba, pero necesitaba algo más … Así es que cuando le ofrecieron la posibilidad de tomar dos años libres, no lo dudó mucho, y en apenas un mes, tras realizar todos los preparativos (preparar moto, documentación, visados, seguros, mudanza, patrocinadores, blog, redes sociales, familiares, amigos, …) se encontraba subido a lomos de de su motocicleta, una Honda África Twin del año 1992 y con 140.000 kms en sus pistones, con destino a dar la vuelta