Los dos agentes que dispararon a Alex Pretti, identificados como Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez

<Accesible modo lectura> Los dos agentes federales de inmigración que mataron a tiros al manifestante Alex Pretti, el fin de semana pasado en Minneapolis (Minnesota), han sido identificados como Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez, con nombres y apellidos de origen hispano. Así lo ha revelado una investigación de ProPublica, medio que ha tenido acceso a los documentos gubernamentales sobre el asesinato, a pesar del secretismo de la Administración de Donald Trump, que ha protegido hasta el momento su identidad.
| etiquetas: ice , paramilitar , inmigracion , trump , usa
www.meneame.net/story/identifican-agentes-dispararon-causando-muerte-a
Yo soy blanco, ojos azules, podría decirse que casi un ario, pero entre ser eso, europeo o hispano, me quedo con hispano.