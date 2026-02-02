edición general
Los dos agentes que dispararon a Alex Pretti, identificados como Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez

<Accesible modo lectura> Los dos agentes federales de inmigración que mataron a tiros al manifestante Alex Pretti, el fin de semana pasado en Minneapolis (Minnesota), han sido identificados como Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez, con nombres y apellidos de origen hispano. Así lo ha revelado una investigación de ProPublica, medio que ha tenido acceso a los documentos gubernamentales sobre el asesinato, a pesar del secretismo de la Administración de Donald Trump, que ha protegido hasta el momento su identidad.

colipan #1 colipan
Muy americanos los HDP asesinos
ElRelojero #6 ElRelojero
Que triste ir contra tu gente.

Yo soy blanco, ojos azules, podría decirse que casi un ario, pero entre ser eso, europeo o hispano, me quedo con hispano.
hormiga_cartonera #2 hormiga_cartonera *
Ser analfabeto e ignorante trasciende fronteras. Es universal, los tontos útiles de los que se aprovechan mal nacidos como Trump y Asnoar
#7 SpeakerBR
No me sorprende. Lei que los agentes de fronteras de USA que peor tratan a los latinoamericanos eran de origen cubano. Creo que lo dijo un integrante del grupo Heroes del Silencio, que no lo dejaron entrar en USA.
