En 1909 Dorothy Levitt, piloto de carreras, publicó un libro para enseñar a las mujeres cómo conducir y mantener un vehículo mecánicamente, en una época en que la conducción no era algo femenino. Su título era “The Woman and the Car: A Chatty Little Handbook for all Women Who Motor or Who Want to Motor”, o sea, “La mujer y el automóvil: un pequeño manual práctico para todas las mujeres que conducen o lo desean”.