Doomscrolling: adicción al consumo abusivo de malas noticias

El consumo compulsivo de noticias negativas acarrea consecuencias para la salud mental. Ante esta «sobreexposición» se genera miedo «y buscamos cosas que nos hagan sentir tranquilos». En ese proceso, ahonda la experta, «nos chocamos con tanto contenido, bulos… que no sabemos ya diferenciar qué es verdad y que no, de modo que seguimos indagando, tratando de contrastar motivados por la idea de que ‘cuanta más información, más a salvo me encuentro’»