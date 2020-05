¿De dónde viene el mito de las 24 horas cuando alguien desaparece?

Lo habrás visto en cine y TV. Alguien desaparece y las autoridades dicen que no pueden hacer nada hasta pasadas 24 o 48 horas. Pero la realidad no es así. Y es que, si paramos a pensarlo, ¿qué sentido tiene esperar 24 o 48 horas? Si alguien se ha perdido o ha sido víctima de un secuestro, esperar tanto tiempo es más un problema que una solución. La realidad es que cuando alguien desaparece, debes denunciarlo cuanto antes mejor. Eso sí. Hay que dejar claro que no se puede denunciar una desaparición así como así.