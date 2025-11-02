¿Dónde están las hermanas de los moros? (Fragmento de una conversación)

La parte en cursiva la reproduzco lo mejor que sé. Lástima de no haberla grabado. Eran universitarios, de unos veintitantos, tres chicos y una chica. Debajo de mi balcón.

Que sí, que los jóvenes nos hacemos fachas, y que somos unos racistas. Que sí. Pero por ahí andan los moros mirándole el culo a mi novia y a mi hermana, y si me quejo soy un machista y un racista. ¿Y dónde cojones están sus hermanas? ¿Dónde están sus hijas? ¿Dónde están sus chicas?

Las tienen encerradas en casa, los hijos de puta, y andan todos como perros babosos a las nuestras, porque las suyas ni se miran ni se tocan. Y luego vendrán esas putas de la izquierda a llamarnos machistas a nosotros, y fachas a nosotros, y diciendo aquellas cosas de que quieren volver casa solas y borrachas. Solas y borrachas y con la polla de un moreno en el culo, no te jode... Locas del coño...

Y los hijos de puta estos, ya te digo, escondiendo a sus chicas. Hostia, mejor los panchos, que van a la stuyas pero no guardan las suyas. Si te queires ligar a una colombiana te la curras, y si cae, es tuya. Pero prueba con un mora. Hijos de puta. Piojosos. Yo los quemaba a todos...

Y digo yo que estas cosas, y no los medios de comunicación, ni las redes sociales, son las que hacen fachas a los jóvenes. Y si luego alguien les dice que eso no se puede decir en voz alta, que es delito de odio, y que se tienen que callar la puta boca, pues ya os podéis imaginar el resultado.

No, de verdad: los chavales de los colegios de curas no salían religosos ni amigos de los curas. Y toda la educación para la ciudadanía y rollos semejantes no los va a hacer más tolerantes. No funciona así. Nunca funcionó así. Pero nadie aprende.