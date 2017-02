Vaya por delante que lo de social, liberal, no liberal, socialnosequé o quéséyo, me trae bastante sin cuidado. Sin embargo me preocupa ese cambio que se anuncia de social a liberal. No por el cambio en sí, sino por el peligro de que tenga consecuencias en la percepción pública de C's en Cataluña, y porque sea consecuencia de cambios, esta vez profundos, en la esencia del partido.