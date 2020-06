Por qué Donald Trump quiere ser español

Uno puede lucir pelo calabaza, mofletes amarillos y traje Macy’s XXL y, sin embargo, ser español. No es, claro, el caso de Donald Trump, que, obvio, no es español, pero pasaría por un perfecto político español —del Gobierno, o de la oposición— si por político español entendemos el que no tolera críticas, se cree en posesión de la verdad, y cuando yerra escurre el bulto, pues, a ver, nadie vio venir esto, por qué habría de hacerlo yo.