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Donald Trump se negó a responderle a Xi Jinping si Estados Unidos defendería a Taiwán en caso de un ataque de China

Donald Trump se negó a revelar si Estados Unidos defendería a Taiwán ante un eventual ataque chino, tras una cumbre de dos días en Beijing en la que el presidente chino Xi Jinping le formuló esa misma pregunta de forma directa.“Esa pregunta me la hicieron hoy. Me la hizo el presidente Xi. Dije que no hablo de eso”, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One, durante el vuelo de regreso a Estados Unidos.

| etiquetas: donald trump , xi jinping , taiwán
1 0 0 K 20 Trump
5 comentarios
1 0 0 K 20 Trump
Alakrán_ #4 Alakrán_
No sé porque se insiste con este tema, EEUU no puede hacer militarmente nada contra China si está decide recuperar Taiwán por la fuerza.
Sacabó.
2 K 35
#5 Ominous
#4 Sí, pero serían invasiones sanas. Ya no volverás a escuchar eso del derecho internacional en ciertas tertulias y ciertas personas.
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Veelicus #2 Veelicus
La respuesta es no.
EEUU ya sabe que no ganaria una guerra contra China alli y que las implicaciones economicas serian brutales.
China tambien sabe que para ellos las implicaciones economicas serian muy grandes asi que van pasito a pasito
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johel #1 johel *
Hay cosas a las que no hace falta responder. Usrael te va a dejar tirado da igual cuando leas esto.
0 K 11
Spirito #3 Spirito *
Cuando China desarrolle y adelante (si es que es capaz) la producción de microchips que se fabrican en Taiwán, y si allí no se desarrolla algo superior e imprescindible para el mundo, Taiwán volverá por sí a su China.

Cosa que me la pela... y a EEUU también, pero a los chinos no.
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menéame