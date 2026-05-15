Donald Trump se negó a responderle a Xi Jinping si Estados Unidos defendería a Taiwán en caso de un ataque de China

Donald Trump se negó a revelar si Estados Unidos defendería a Taiwán ante un eventual ataque chino, tras una cumbre de dos días en Beijing en la que el presidente chino Xi Jinping le formuló esa misma pregunta de forma directa.“Esa pregunta me la hicieron hoy. Me la hizo el presidente Xi. Dije que no hablo de eso”, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One, durante el vuelo de regreso a Estados Unidos.
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Sacabó.
EEUU ya sabe que no ganaria una guerra contra China alli y que las implicaciones economicas serian brutales.
China tambien sabe que para ellos las implicaciones economicas serian muy grandes asi que van pasito a pasito
Cosa que me la pela... y a EEUU también, pero a los chinos no.