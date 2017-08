Donald Trump ha cogido más vacaciones en 7 meses que Obama en 8 años (eng)

Trump criticó muy frecuentemente en Twitter al entonces presidente Barack Obama por sus vacaciones y excursiones de golf, pero hasta la fecha, Trump ha superado al ex presidente en ambos frentes. Antes de entrar en la Casa Blanca, Trump era un crítico habitual del tiempo personal de Obama fuera del despacho oval. Trump incluso criticó coger cualquier tipo vacaciones. "No cojas vacaciones. ¿Para qué? Si no disfrutas de tu trabajo, estás en el trabajo equivocado ", tuiteó Trump en 2012.