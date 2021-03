Donald Trump está intentando una toma hostil del Partido Republicano (ENG)

Donald Trump no está contento de que el Partido Republicano no purgue a los miembros que no le han sido totalmente leales. Y últimamente, está haciendo más al respecto que cuando canalizaba su enojo publicando tweets malos. Hace días, los abogados que representan a Trump dieron el paso extraordinario de exigir que el Comité Nacional Republicano (RNC) y otros grupos republicanos prominentes dejen de usar el nombre y la imagen de Trump. La RNC denegó la solicitud, citando el estatus de Trump como figura pública, y Trump respondió el lunes...