Donald Trump se enfrenta a demanda por violar la Constitución de Estados Unidos al aceptar pagos extranjeros [ENG]

Un grupo de académicos constitucionales y expertos legales están presentando una demanda acusando a Donald Trump de violar la constitución estadounidense al permitir que sus hoteles y otras operaciones de negocios acepten pagos de gobiernos extranjeros. La acción legal, presentada por la organización Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), buscará una orden judicial el lunes que prohíba a Trump aceptar estos pagos, los cuales alegan están prohibidos por la clausula de emolumentos de la Constitución.