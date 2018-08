Donald Trump dice que sacará a EE.UU de la OMC si no cambia su actitud

El presidente Donald Trump dijo que se retiraría de la Organización Mundial del Comercio si no trata mejor a EE.UU, continuando sus críticas a una piedra angular del sistema de comercio internacional. "Si no cambian, me retiraría de la OMC ", señaló hoy Trump en una entrevista con Bloomberg News en la Casa Blanca. Una retirada estadounidense de la OMC socavaría gravemente el sistema de comercio multilateral posterior a la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos ayudó a construir.