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Donald Trump asegura que Estados Unidos ganó a Irán pase lo que pase en las negociaciones en Pakistán

Donald Trump asegura que Estados Unidos ganó a Irán pase lo que pase en las negociaciones en Pakistán

“Han estado reunidos durante muchas horas. Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos”, declaró el republicano a la prensa en la Casa Blanca antes de volar hacia Florida. “Tal vez lleguen a un acuerdo, tal vez no, no importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos”, insistió el mandatario.

| etiquetas: trump , gana , ganador , ganancia , victoria , quesiquehaganado
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
manuelpepito #2 manuelpepito
El estrecho cerrado pero ha ganado
6 K 110
#4 marcotolo
#2 el estrecho no lo abre por que no quiere,
como dice el tonto del pueblo de mi comunidad
1 K 24
#11 El_dinero_no_es_de_nadie *
#2 #4 #5 #9 El Estrecho cerrado a quien más perjudica es a China, India y paises asiáticos.
El 90% de las mercancías van a esos destinos  media
0 K 14
#12 marcotolo
#11 te olvidas de los amiguitos de trump que tienen bases militares en la region,
creo que a esos les afecta un poquito tambien aunque no lo digas
0 K 11
taSanás #9 taSanás
#2 igual... sí ha ganado :-) mira al precio que las compañías petrolíferas americanas están vendiendo su producto.... Mira como debilita la economía de medio mundo (sobre todo la parte asiática)....

el tema es saber cual era el objetivo, para saber si ha ganado
0 K 8
#8 laruladelnorte
“Derrotamos a su armada, derrotamos a su fuerza aérea, derrotamos a su defensa antiaérea, derrotamos a su radar. Derrotamos a sus líderes. Todos sus líderes están muertos”, dijo.

Además de muchas victimas inocentes que se le olvida mencionar. :clap:
3 K 57
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Trump como siempre, en su mundo paralelo a la realidad
2 K 41
Sergio_ftv #7 Sergio_ftv
Aquí no se puede aplicar aquello de "no se lo cree ni él" porque es tan incompetente y tan garrulo que sí se lo cree. Por tanto se tendrá que decir que eso "solo se lo cree el sociópata de Trump".
1 K 31
hackerman #1 hackerman *
Estados Unidos debe ser vasco... Ganan la guerra donde quieran.
1 K 18
#3 DavidEF
#1 Entiendo que quieres decir "bilbaíno".
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hackerman #6 hackerman
#3 cierto, disculpa al resto de vascos.
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#10 Alcalino
Cada vez que juego con mi sobrina de tres años dice lo mismo

Que ella ha ganado

Siempre
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manc0ntr0 #14 manc0ntr0
Vive en su propia realidad.
Ganar sí han ganado en una cosa, en que él y su séquito se han hecho un poco más ricos que antes del ataque.
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#13 arreglenenlacemagico
el desbloqueo al final se hara si o si a bombazos o con diplomacia pero Iran esta muy debil ,y que surga una coalicion para desbloquear el estrecho es cuestion de tiempo los paises de la zona empiezan a estar bastante irritados y tambien de otros paises que se puedan sentir amenazados por el alcance de sus misiles ya que el que tiene mas de una neurona sabe porque quieren misiles que sobre pasen bastante el alcance al que esta israel
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menéame