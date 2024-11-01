Donald Trump asegura que Estados Unidos ganó a Irán pase lo que pase en las negociaciones en Pakistán

“Han estado reunidos durante muchas horas. Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos”, declaró el republicano a la prensa en la Casa Blanca antes de volar hacia Florida. “Tal vez lleguen a un acuerdo, tal vez no, no importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos”, insistió el mandatario.
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como dice el tonto del pueblo de mi comunidad
El 90% de las mercancías van a esos destinos
creo que a esos les afecta un poquito tambien aunque no lo digas
el tema es saber cual era el objetivo, para saber si ha ganado
Además de muchas victimas inocentes que se le olvida mencionar.
Que ella ha ganado
Siempre
Ganar sí han ganado en una cosa, en que él y su séquito se han hecho un poco más ricos que antes del ataque.