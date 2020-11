Donald Trump aplica el mismo manual que los autócratas para revocar las urnas

Una expresión empieza a circular con intensidad en las redes sociales y en las opiniones de los expertos: golpe de estado. Esta vez, sin embargo, no se vincula a un país de América del Sur o del África ardiente. El guion que aplica Trump ya lo han usado Maduro, Mugabe o Milosevic, advierte ‘The New York Times’ No, ahora se escribe junto a Estados Unidos. ¿Es posible que esto suceda en la democracia en vigencia más antigua del mundo?, se plantean muchos. ¿Estados Unidos ha ido a salvar democracias, quién vendrá aquí?, añaden.