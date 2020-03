Don Plácido: lo que pudo ser y no fue

"Me he tomado un tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias colegas mías han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar, pero no voy siquiera a intentar defenderme de unas delaciones que han sido realizadas en un medio de comunicación y no en un juzgado, casi todas ellas bajo la condición del anonimato y sin aportar una sola prueba. Sería como defenderse de un 'oído en el metro'. Y con mis años, como que no."