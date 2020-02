El dominio estadounidense del mundo estaba basado en el control de la información

Este artículo de investigación del premio Pulitzer Greg Miller en el Washington Post, titulado «The intelligence coup of the century«, en el que expone cómo la compañía suiza de criptografía que muchísimos países del mundo utilizan para cifrar sus comunicaciones era, en realidad, propiedad de la CIA, y cómo eso ha permitido al gobierno de los Estados Unidos espiar sus comunicaciones durante décadas. Una impresionante novela de espías… salvo por el pequeño detalle de que no es una novela.