edición general
1 meneos
3 clics

Del dolor a la promesa de lucha: Quién es Erika Kirk, la viuda del asesinado Charlie Kirk que jura mantener vivo su legado

«El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra»

| etiquetas: charlie kirk , viuda , asesinato , eeuu , erika kirk
1 0 0 K 6 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 6 actualidad
#1 Leon_Bocanegra *
Vaya, parece ser que te han baneado tb el nick de M'bappe y necesitas karma en este. Mete 6 o 7 envíos sobre el tema de moda , que alguno llegará a portada.
Y ya tendrás karma para ir enmierdamdo por todas las noticias.
0 K 12

menéame