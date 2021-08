Dolly Parton publicará su primera novela a los 75 años

Parece que James Patterson se ha convertido en el autor de referencia de los ricos y famosos que buscan hacer su primera incursión en el mundo de la ficción. Después de trabajar mano a mano junto al ex presidente Bill Clinton para crear dos thrillers políticos, el escritor superventas anunció el pasado 10 de agosto que se ha asociado con Dolly Parton para trabajar en su novela debut. El libro, titulado Run, Rose, Run (“Corre, Rose, Corre”) saldrá a la venta el 7 de marzo de 2022 y será publicado por el sello Little, Brown and Company. Parton...