Dogo: «Un músico de culto es alguien que quizá no ha tenido una carrera brillante, pero que siempre ha sido coherente co

"El único sitio amable de toda la Alameda era la plaza de los travelos. «Ay, rockero guapo, ¿dónde vas?», me decían [risas]. Como llevaba pantalones de cuero, en el lado de la polla se me hacía siempre una arruga gorda, y los travelos flipaban: «Ay, qué paquetón. Qué lametón te pegaba yo. Vamos a poner cien pavitos cada uno y nos vamos al políngano a comprar un cartucho de vaso, rockero guapo» [risas]. Esa era la cantinela. ¡Lo único amable de la Alameda, quillo! [risas]. Todo lo demás, palo duro como no he visto yo en otros sitios"