Los documentos desclasificados desvelan que los militares que tomaron Radiotelevisión Española tenían orden de "tirar a matar"

Los militares que tomaron Radiotelevisión Española (RTVE) en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 tenían orden de "tirar a matar". Así se desprende de la transcripción de una conversación telefónica entre los documentos desclasificados y publicados este miércoles por el Gobierno. En esa llamada, uno de los miembros del regimiento cuenta a su interlocutor que tomaron RTVE a las ocho de la tarde, con "órdenes de no hablar con nadie". "El primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada"...