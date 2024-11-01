edición general
25 meneos
24 clics
El documento del franquismo que admite que Miguel Hernández fue condenado a muerte por hechos de "escasa trascendencia"

El documento del franquismo que admite que Miguel Hernández fue condenado a muerte por hechos de "escasa trascendencia"

El franquismo condenó a muerte a Miguel Hernández por hechos "de escasa trascendencia", aunque terminaría conmutando la pena por treinta años de cárcel para no perjudicar la imagen internacional de la dictadura. En las observaciones de un documento del Ministerio del Ejército, fechado el 4 de junio de 1940, donde se acuerda la conmutación, figuran los datos ("28 años, casado, escritor, natural de Orihuela, vecino de Madrid") y la biografía de Miguel Hernández Gilabert:

| etiquetas: documento , franquismo , miguel , hernandez , condenado , muerte
18 7 0 K 110 CamisaParda
3 comentarios
18 7 0 K 110 CamisaParda
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
La interminable lista de personas con talento que murieron o se marcharon por culpa del golpe de estado del 36.
0 K 17
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Se vivía mejor...
Anda que menuda pedrada merece alguno.
0 K 13
Grymyrk #2 Grymyrk
Asesinado por ser comunista
0 K 12

menéame