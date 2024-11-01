El documento del franquismo que admite que Miguel Hernández fue condenado a muerte por hechos de "escasa trascendencia"

El franquismo condenó a muerte a Miguel Hernández por hechos "de escasa trascendencia", aunque terminaría conmutando la pena por treinta años de cárcel para no perjudicar la imagen internacional de la dictadura. En las observaciones de un documento del Ministerio del Ejército, fechado el 4 de junio de 1940, donde se acuerda la conmutación, figuran los datos ("28 años, casado, escritor, natural de Orihuela, vecino de Madrid") y la biografía de Miguel Hernández Gilabert: