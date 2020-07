Documental: La mirada del silencio (1965-1966) - Indonesia  

Si en "The act of killing" (2012), nominada a los Oscar, Joshua Oppenheimer mostraba un retrato de la impunidad de los autores del genocidio de 1965 en Indonesia, en "La mirada del silencio" ( "The look of silence", 2014) nos acerca a la otra parte de la historia. Adi, hermano de una de las víctimas, se enfrenta con sus verdugos, ex paramilitares tratados como héroes.