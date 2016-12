Un documental destapa y divide a los 'furries', la subcultura de las personas-peluche

¿Qué es un furry? Los protagonistas del documental Fursona, todos ellos furries devotos, no se ponen de acuerdo cuando tienen que explicarlo ante la cámara. “Un furry es un animal, no, una persona…” intenta uno. Para el no iniciado, y desde fuera, un furry es un tipo que se disfraza de peluche antropomórfico, es decir de algo más cercano a un dibujo animado que habla y se mueve como una persona. Y que llama a su grupo “la manada”. Para quien está dentro de la subcultura o fandom, es mucho más.