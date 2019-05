El doctorado: el camino más largo para llegar al principio del camino

Para desarrollar con éxito tu tesis doctoral no tienes que ser un genio, basta con que tengas una respuesta sólida para la pregunta ¿para qué c… quiero un doctorado? Nadie puede contestar a esta pregunta por ti. Si no sabes para qué, desiste, no merece la pena que hagas la tesis. Si lo tienes claro, adelante. Pero recuerda que para tener éxito en tu empresa … debes tener iniciativa, tenacidad, flexibilidad, habilidades interpersonales, habilidades organizativas y habilidades comunicativas.