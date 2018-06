El doctor Vela no reconoce su firma en el parte de nacimiento del bebé robado

Pese a que el doctor Vela, de 85 años y para quien el fiscal pide 11 años de cárcel por este caso, reconoció su firma en la fase de instrucción, en la vista oral que ha comenzado este martes no lo ha hecho. A preguntas de la fiscal, el ginecólogo ha reiterado la misma respuesta: "no recuerdo". Y ya cuando le han mostrado el parte de nacimiento de Inés Madrigal con su supuesta firma, ha afirmado: "Eso no es mío".