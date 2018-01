'Doctor Sleep', la secuela de 'El resplandor' de Stephen King, lista para llegar al cine

Se están por cumplir 38 años del estreno en cines de 'The Shining', una de las obras de culto del terror y el suspenso, escrita por Stephen King. Tuvieron que pasar varios años para que en 2013 llegara la secuela 'Doctor Sleep', la cual finalmente llegará a los cines. Doctor Sleep', fue estrenada en 2013 como secuela a la mítica 'The Shining', donde se retoma la historia de Danny Torrance con 40 años. Sólo que Danny ahora es alcohólico y empieza a sucumbir ante los mismos demonios que enloquecieron a su padre en The Overlook Hotel.