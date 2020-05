El Doctor es mi pastor, nada me falta  

El Doctor es un alienígena con dos corazones del planeta Gallifrey que viaja por el espacio y el tiempo en una TARDIS (...) Qué más, qué más. Ah, sí, su nombre. No se sabe. No se ha dicho ni una sola vez desde que la serie se estrenó en la BBC el 23 de noviembre de 1963, un día después del asesinato de Kennedy. Pero no lo llame «Doctor Who», haga usted el favor. Doctor Who es la serie; él es el Doctor, punto. Los whovianos son particularmente rigurosos con este precepto de la doctrina.