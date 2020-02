Un doctor nazi, un bebé enfermo y una supuesta muerte por resolver

La hija de una agente doble de la Segunda Guerra Mundial, un médico nazi oculto en Cádiz conocido como Doctor Pirata y la extraña muerte de un bebé por resolver. Podrían ser los personajes de una novela negra si no fuera porque lo que ocurrió a mediados del siglo XX en Chipiona aún atenaza a Irmgard Lundberg, una madre sueca desesperada desde hace 72 años por saber qué fue de su hijo. “Tengo el pálpito de que está vivo. No quiero morirme sin saber qué fue de él”, asegura la mujer, de 94 años y que no abandona la idea de que el de su hijo pueda