Docentes interinos

El próximo lunes voy a ponerme en huelga. Soy interino. Aunque tenga la suerte de que, por mi tiempo de servicio, tenga vacantes anuales, muchos otros siguen acumulando contratos de meses, semanas e incluso días, en un abuso de la temporalidad que no se permitiría a las empresas privadas. Me echan de mi trabajo cada 31 de agosto para volverme a contratar el 1 de septiembre. No somos unos privilegiados, no nos han regalado nada, pedimos los mismos derechos que nos corresponderían en cualquier empresa. Cuando te llaman, debes abandonar tu trabajo