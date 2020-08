La doble vida de las mujeres en la Casa Blanca

La periodista del 'Washington Post' Mary Jordan asegura en el libro 'The Art of Her Deal' que Melania aprovechó el interés de su marido para que se mudase a Washington para renegociar el acuerdo prenupcial, que ahora le asegura el futuro a su hijo con una herencia más ventajosa. Lejos de ser la esposa subyugada, Jordan asegura que Melania controla su imagen más que su marido, motivo por el que sus amigos de antes de casarse no han vuelto a saber de ella, para no poder disputar el pasado que ha reescrito como «supermodelo».