La doble vida de los hombres "respetables" que acosan a las mujeres (ENG)

Se trata de parecer ser un tipo de persona, un "pilar de la comunidad": responsable, digno, respetable, un hombre de familia, un liberal, un progresista, presidencial, lo que sea. Eso es emocionante para algunos hombres. No es la parte mala. No se trata solo de tener poder sobre los individuos, las mujeres a las que victimizan. Se trata de tener poder sobre la sociedad y el tribunal de la opinión pública, la emoción de arriesgar todo en una tirada de dados, sabiendo que en realidad no es un gran riesgo, porque nadie la va a creer a ella.