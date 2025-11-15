·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9545
clics
Poco me parece para tremenda gilipollez
8857
clics
Cuando el karma mata la comunidad
3730
clics
El autor de 'Juego de Tronos' pidió a ChatGPT que escribiese un libro de esa saga. El juez da luz verde al caso tras ver el resultado
4391
clics
Un mural de un pueblo valenciano, seleccionado como uno de los mejores de todo el planeta
2993
clics
¿Y si los demócratas acertaron? (Roger Senserrich)
más votadas
354
La socialista Katie Wilson gana la alcaldía de Seattle en un giro a la izquierda ante el demócrata Bruce Harrell, que buscaba la reelección
328
La principal invención de las élites: los pobres de derecha
331
Jupol exige que la NFL asuma el coste del dispositivo policial y denuncia un operativo absolutamente desmesurado
453
Un hotel 'en guerra', ocho inmuebles ocultos y una piscina ilegal: la mochila del “empresario” Pérez Llorca que busca suceder a Mazón
214
Mónica García llevará a Ayuso ante la justicia por su negativa a presentar el registro de objetores de conciencia al aborto
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
96
clics
Disturbios en Méjico (directo)
Méjico al borde del colapso. Retransmisión en directo de la manifestación al frente del palacio presidencial.
|
etiquetas
:
disturbios
,
méjico
1
0
1
K
2
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
1
K
2
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Leclercia_adecarboxylata
Ostras
www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0
1
K
18
#5
nemesisreptante
Por supuesto que si, se manifiesta la derecha que menos que convocar elecciones hará que vuelvan a ganar, porque todos sabemos que cuando ellos gobiernan no hay violencia en Mexico
0
K
11
#1
dalton1
Relacionada:
cnnespanol.cnn.com/2025/11/15/mexico/marchan-ciudad-mexico-protesta-in
0
K
10
#2
dalton1
www.youtube.com/watch?v=KVeKwSyXqVk
0
K
10
#6
io1976
Ya están los yankis metiendo la patita?!?!?
Y la respuesta es: y cuándo no.
0
K
10
#3
cKr1
Algún día tienen que reventar contra el Narcoestado. No pueden con más violencia, esté Sheinbaum o Sheinboum.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y la respuesta es: y cuándo no.