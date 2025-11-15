edición general
Disturbios en Méjico (directo)

Méjico al borde del colapso. Retransmisión en directo de la manifestación al frente del palacio presidencial.

nemesisreptante #5 nemesisreptante
Por supuesto que si, se manifiesta la derecha que menos que convocar elecciones hará que vuelvan a ganar, porque todos sabemos que cuando ellos gobiernan no hay violencia en Mexico :roll:
io1976 #6 io1976
Ya están los yankis metiendo la patita?!?!?
Y la respuesta es: y cuándo no.
#3 cKr1
Algún día tienen que reventar contra el Narcoestado. No pueden con más violencia, esté Sheinbaum o Sheinboum.
