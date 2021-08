Distintas formas de refrescarse antes de que existiera el ventilador

Verano, sí, pero calor, el justo. Que sea la estación del año más deseada por muchos (aunque no por todos), no quiere decir que los rigores estivales sean bienvenidos. Por muy fan que se sea, pocos se atreven a pasar la canícula sin un ventilador o el aparato de aire acondicionado cerca (y encendido, claro). Pero, ¿qué pasaba cuando no existía ni uno ni otro? ¿Cómo eran los veranos en la era preventilador?