A distinguir me paro las voces de los ecos

Creo no ser sospechoso de simpatía hacia el independentismo catalán. He mostrado mi rechazo hacia su carácter reaccionario y burgués en varios artículos, por algunos de los cuáles he recibido determinadas caricias tanto de trabucaires nacionalistas como de comunitaristas identitarios mal disfrazados de comunistas. Nada que reprocharles. Como ellos, ya tampoco hago prisioneros. Pero hay algo que me daba miedo: el despertar de verdad, no el de ese que aún no había mostrado toda su oreja, del nacionalismo español más bárbaro, cafre, vengativo