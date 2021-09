El disparate negacionista antivacunas de EEUU frente a la pandemia coronaviral

Los pacientes de COVID-19 no vacunados están desbordando los hospitales estadounidenses casi tanto como en el año pasado, cuando no existían las vacunas. Y por ello personas aquejadas de otras dolencias graves están muriendo porque no hay camas de UCI disponibles para ellas al estar todas ocupadas por estúpidos negacionistas. Y por supuesto miembros del Partido Republicano siguen poniendo impedimentos a la vacunación o al uso de mascarillas como los gobernadores de Florida y Texas.