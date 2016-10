4 meneos 8 clics

usuarios: 3 anónimos: 1 negativos: 1 compartir:

tecnología karma: 11

Walt Disney Co. decidió no continuar con una oferta por Twitter Inc. en parte por la preocupación de que el acoso y otras prácticas cuestionables de los usuarios de la red social podrían dañar la imagen familiar de la empresa. Así lo afirmaron personas que conocen el pensamiento de los ejecutivos.