Disney estaría desarrollando una nueva película live action de Dragon Ball

Cuando Disney compró Fox también adquirió los derechos en occidente de muchas propiedades, entre ellas destaca los derechos para Estados Unidos de Dragon Ball, la famosa saga creada por Akira Toriyama. Ahora, de acuerdo con un rumor difundido por We Got This Covered, Disney estaría pensando producir una nueva película live action basada en Dragon Ball que nos haría olvidar la tristemente celebre Dragon Ball Evolution. Si el rumor es cierto, la película contaría con un elenco completamente asiático, pero con un presupuesto digno de Blockbuster,