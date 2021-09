Disminuido desde que se vacunó, Jérémy Chardy suspende su temporada [Francés]

Debido a una reacción a la vacuna Covid, Jérémy Chardy queda físicamente discapacitado y se ve obligado a suspender su temporada. Desde que me vacuné (entre los Juegos Olímpicos y el US Open, nota del editor), tengo un problema, he estado luchando. De repente, no puedo entrenar, no puedo jugar ” , dijo a la AFP, explicando que siente un violento dolor en todo el cuerpo en cuanto hace un esfuerzo físico.