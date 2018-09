Disfruten de este vídeo de Trump en que no sabe pronunciar "anonymous" (eng)

El orador público favorito de todos, Donald Trump, vuelve a ser viral gracias a un video de 15 segundos en el que falla, no una, sino dos veces, en pronunciar la palabra "anonymous". Durante un mitín en Montana, el presidente de los Estados Unidos intentaba explicar cómo su victoria electoral y sus logros políticos estaban volviendo "locos" a los medios informativos. El presidente abre triunfante: The latest act of resistance is the op-ed published in the failing New York Times by an anommous...” Espera, eso no está bien. Hace una pausa…