El disfraz de Satisfyer y otras ideas para triunfar en este carnaval  

Un año más, la situación se vuelve a repetir. Llega carnaval y muchos tendrán ya listo su traje para triunfar. Aunque para otros no habrá excesivas ganas de pensar con qué disfraz puedes convertirte, de la noche a la mañana, en la persona más original de la fiesta. No obstante, lo más probable es que no tengas nada en cartera: ni una idea realmente rompedora, ni dinero para que una tienda solucione tus problemas, ni mucho menos tiempo de sobra como para reflexionar. Por eso vamos ayudarte.